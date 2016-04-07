Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Курбан Бердыев, являющийся главным тренером футбольного клуба «Ростов» до конца сезона 2015/16, в третий раз опровергает слухи о своем уходе с поста наставника донской команды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 7 апреля.

fc-rostov.ru Курбан Бердыев

«Я не вел и не собираюсь вести никаких переговоров с другими клубами, у меня есть действующий контракт с «Ростовом». Сейчас все мои мысли связаны с моей командой и предстоящими матчами», — приводит слова рулевого пресс-служба.

Накануне в ряде СМИ вновь появилась информация о тайных переговорах Бердыева с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Якобы достигнута договоренность о том, что Курбан Бердыев возглавит тренерский штаб красно-белых сразу после окончания срока контракта с ростовчанами.

Стоит отметить, что накануне также состоялась встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева с Бердыевым и командой. Донской глава поблагодарил игроков за красивый футбол и пожелал занять достойное место в турнирной таблице по итогам чемпионата России.

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Напомним, что ранее появлялись слухи о том, что Бердыев готов бросить «Ростов» и вернуться в родной казанский «Рубин», который он возглавлял в течение многих лет. На эти заявления рулевой донского клуба отвечал дважды решительное: «Нет».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с приходом Курбана Бердыева в «Ростов» клуб заиграл по-новому. Тренерский штаб бывший тренер казанского «Рубина» возглавил в середине прошлого сезона и помог команде остаться в Премьер-лиге. Произошло это несмотря на большие долги, закрыть которые команде помогает бизнесмен Иван Саввиди. На сегодняшний день желто-синие занимают первую строчку в турнирной таблице российского футбольного чемпионата. На одно очко ростовчане опережают команду Леонида Слуцкого — столичный ЦСКА.