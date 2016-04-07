Киев, 7 апреля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. 6 апреля в Нидерландах прошел референдум по ратификации cоглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Официальные результаты обещают до 12 апреля, однако обнародованный в ночь на 7 апреля экзитпол компании Ipsos показал, что явка на референдум составила около 32%, большинство опрошенных проголосовали против — 64%, в поддержку соглашения высказались лишь около 36% голландцев.

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Вообще, на Украине в последние дни только и разговоров было, что о голосовании в Нидерландах. В далекую европейскую страну ездили многочисленные украинские политики. Например, братья Кличко приезжали в Амстердам, чтобы покататься на велосипедах и выступить на местном телевидении. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр финансов Наталия Яресько, целый десант народных депутатов, бизнесмены, деятели культуры, студенты. Все они приезжали в Нидерланды, чтобы так или иначе агитировать местных жителей проголосовать за ратификацию Соглашения об ассоциации.

«С точки зрения прогнозов, я считаю, что постепенно мы меняем очень сложную ситуацию. Сможем ли мы ее полностью переломить? Сейчас мы включили абсолютно всех. Наши голландские друзья — министр иностранных дел Берт Кундерс, премьер-министр Рютте внесли вклад. Евроскептическая пропаганда, которая работает с помощью российской стороны, создает постоянные абсолютно абстрактные мифы, говоря, что путем одобрения этой сделки Нидерланды будут непосредственно вовлечены в ситуацию в Донбассе, нелегально приедут десятки тысяч украинцев, во что ни один человек, который понимает ситуацию, отнюдь не верит», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее обе палаты парламента Нидерландов официально ратифицировали соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которое собственно, уже действует в полную силу. Но осенью прошлого года в стране приняли новый закон о референдуме. И фактически вопрос Ассоциации с Украиной стал пробным шаром на нидерландских референдумах. Было собрано 420 тысяч подписей за проведение такого плебисцита при необходимых 300 тысячах.

Референдум обладает лишь консультативным характером. Правительство не обязано следовать воле избирателей. Тем более, в случае негативного ответа фактически голландский Кабмин окажется в вилке между давлением евробюрократов и мнением собственного народа. Но, во-первых, в марте 2017 года страну ожидают парламентские выборы, и пойти против воли народа политики вряд ли согласятся. А во-вторых, в правительстве пообещали учесть решение референдума.

«Это голландская демократическая инициатива — чтобы граждане могли высказаться относительно ассоциации Европейского союза и Украины. Я не думаю, что это голосование направлено против России, против Украины или против ЕС. Это голосование по поводу экономической и политической кооперации между Украиной и ЕС. В Нидерландах существует закон. Это консультативный референдум, и в таком случае правительство страны должно собраться и сделать выводы», — заявил глава министерства иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

Жителям Нидерландов известно об Украине не так много. Ключевые ассоциации: Майдан в Киеве, война в Донбассе, трагедия «Боинга» рейса МН-17, на котором было много граждан Голландии, кража картин голландских художников и коррупция. Подлил масла в огонь и «офшорный скандал». Дело в том, что одна из офшорных компаний президента Украины Петра Порошенко оказалась зарегистрирована как раз в Голландии. И местные СМИ активно использовали этот факт в агитации уже непосредственно перед референдумом.

При этом в Киеве отмечали — этот референдум не столько за или против Украины. Его в своих интересах просто используют нидерландские евроскептики, говорит посол по особым поручениям украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я хочу отметить, что предметом для дискуссии в Нидерландах является не само соглашение об ассоциации. Это антиевропейский, «антиеэсовский» референдум, и вопрос здесь в геополитике и спекуляциях. Может быть два реалистичных последствия. Каким бы ни оказался результат голосования — согласно голландскому законодательству, правительство должно определиться, принимать ли его во внимание. Если правительство принимает результаты голосования, об этом оно должно проинформировать Украину и ЕС, и тогда наши европейские партнеры будут искать формулу, согласно которой применение Соглашения об ассоциации станет возможным и после референдума. В целом государства — члены ЕС настроены на реализацию соглашения об ассоциации, и очень важно двигаться именно по этому пути… Второй вариант — правительство Нидерландов не признает результаты голосования, и тогда оно просто передаст ратификационные грамоты Еврокомиссии, так как и парламент, и сенат Нидерландов уже ратифицировали Соглашение», — сказал Кулеба.

Предсказуемо именно настроения евроскептицизма задавали тон на плебисците. И кризис с беженцами, и отношения с Россией, и боязнь новой волны мигрантов с Украины. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер даже говорил о том, что референдум может спровоцировать «континентальный кризис». Особенно это важно в преддверии британского референдума о выходе из ЕС. Тем более что некогда именно плебисцит в Нидерландах похоронил проект Конституции Европейского союза.

Но для нынешнего плебисцита крайне важный момент — явка. Если, согласно официальным данным, на участки пришло меньше 30% избирателей, тогда референдум будет считаться недействительным.

«Явка, как и ожидалось, была не очень высокая. Например, по состоянию на 15:00 по местному времени в четырех основных городах Нидерландов, по которым обычно определяют тенденции явки, на участки вообще пришло чуть больше 10%… И это, кстати, лишний раз подчеркивает, мягко говоря, неумность украинской кампании в Нидерландах. Если бы не шумные украинские агитаторы, привлекавшие внимание к референдуму, то, уверен, явка не дотянула бы даже и до 15−20%», — заявил в эксклюзивном комментарии ИА REGNUM директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

Самое же интересное сейчас, что будет в случае, если явка, как и предсказал экзитпол, превысит 30%, и ответ нидерландцев Украине будет отрицательным. Пока что нет единого мнения о последствиях референдума.

Так, Гарри Ван Боммель, депутат нидерландского парламента, уверен, что соглашению между Украиной и ЕС придет конец.

«Вот официальное заключение юридической службы Европейского парламента, в котором сказано: «В случае, если процедура ратификации «смешанного соглашения» (а соглашение с Украиной относится именно к «смешанным»), временно имплементированного или нет, не завершится успехом в одном или больше государстве — члене ЕС, все соглашение не может вступить в силу», — сказал Боммель.

Однако в украинском МИД уже говорят о том, что вряд ли одна страна сможет заблокировать волю всего ЕС. И, в случае поражения, есть возможность инициировать еще один референдум. Но даже если такие дипломатически маневры и будут возможны, это займет время и вряд ли позитивно скажется на настроениях как в Европе, так и на Украине.

«Если референдум теперь будет признан правительством Нидерландов не состоявшимся, то вообще ничего не произойдет. Тогда Нидерланды отправят свою подпись под уже вступившим в силу Соглашением на верификацию, только и всего. Если же референдум состоится и большинство проголосует «против», вот тут начнутся долгие и яркие танцы с бубнами вокруг того, как обойти результат голосования», — подчеркнул Владимир Корнилов.