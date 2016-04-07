Пекин, 7 апреля, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Представитель Нанкинского института астрономической оптики и технологий сообщил об успешной установке обзорного телескопа на одной из китайских станций в Антарктиде.

allwantsimg.com Антарктида

Установленный на станции Чжуншань, обзорный телескоп позволит китайским ученым наблюдать за планетами и другими космическими телами в заданном полушарии. Возможно, именно благодаря необычному географическому расположению телескопа ученым удастся обнаружить новые планеты, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 февраля Государственная океаническая администрация КНР опубликовала план исследования Антарктиды на 2016 г. В 2016 г. будет организована седьмая по счету китайская экспедиция в Антарктиду.