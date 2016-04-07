Москва, 7 апреля, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Состав юношеской сборной России по хоккею будет полностью изменен незадолго до старта чемпионата мира, сообщает «Р-Спорт».

freehdimages.in Шайба

Заменят как тренерский, так и игровой состав. По неподтвержденной пока информации, причиной является выявление мельдония в пробах подавляющего большинства хоккеистов сборной России 1998 года рождения.

Сообщается, что на турнире хоккеистов 1998 года рождения, игравших на протяжении всего сезона в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), заменит сборная игроков 1999 года рождения под руководством Сергея Голубовича.

Главный тренер сборной России 1998 года рождения Виталий Прохоров сообщил журналистам, что он и его команда действительно не едут в США на чемпионат и это решение согласовано с министром спорта.

В связи с этими неожиданными событиями отменен день открытых дверей в юношеской сборной России, запланированный на 7 апреля.

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров будет проходить в Гранд-Форксе (США) с 14 по 24 апреля. Юношеская сбрная России должна отправиться туда 8 апреля. Новый состав команды обьявят 7 апреля.