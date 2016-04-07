Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2016, 07:15 — ИА Регнум. До 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне остается около месяца. Одной из главных патриотических акций, которую уже назвали символом празднования Дня Великой Победы, станет шествие «Бессмертного полка». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля руководитель проекта в Ростовской области Андрей Кудряков, уже поступило более 6 тыс. заявок на участие.

rostov-gorod.ru Акция «Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону

«Те, кто хочет пройти по центральной улице Ростова-на-Дону и других городов донского края с портретами своих дедов и прадедов, защищавших нашу Родину, записываются семьями. В прошлом году более 20 тыс. человек приняли участие в акции, и мы готовимся в этом году к рекордному количеству участников. Акция проводится вот уже пять лет, и к нам, на Дон, приезжают люди из других стран мира, чтобы в День Великой Победы объединиться и встретиться с потомками товарищей их отважных дедов», — отметил Кудряков.

По его словам, в нынешнем году впервые шествие «Бессмертного полка» по Театральной площади и улице Большой Садовой возглавят ростовчане с портретами более 140 Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, имена которых связаны с донской столицей. С портретами воинов пройдут студенты восьми вузов Ростова-на-Дону.

Напомним, что на заседании оргкомитета «Победа» глава российского государства Владимир Путин заявил, что «Бессмертный полк» должен свободно развиваться, оставаясь честным и искренним». По его словам, в 2015 году, в год 70-летия освобождения Советского Союза от гитлеровцев, акция объединила 12 миллионов человек как в России, так и за рубежом. «Абсолютно честный и искренний проект, он должен таким и оставаться и развиваться свободно», — сказал Владимир Путин.