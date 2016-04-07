Владивосток, 7 апреля, 2016, 06:41 — ИА Регнум. Создание Нацгвардии в России весьма актуально. Директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Александр Сухаренко видит в инициативе президента Владимира Путина сразу несколько причин. Во-первых, главе государства необходима армия для всеобъемлющей охраны правящего режима от недовольных. Во-вторых, эксперт считает, что главы других спецслужб могут вызывать недоверие. А третья причина довольно проста — очередной ребрэндинг Внутренних войск.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о создании в России Национальной гвардии президент РФ внес в Госдуму 6 апреля. Новый федеральный орган создается на базе МВД. Планируется, что Нацгвардия будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью, в тесном контакте с МВД будет исполнять функции подразделений ОМОНа и СОБРа. Согласно законопроекту, Нацгвардия может привлекаться к выполнению задач с оружием в руках по прямому решению президента России.

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Директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Александр Сухаренко считает, что одной из причин создания Нацгвардии в России являются растущие протестные настроения населения.

«Полагаю, что указ о создании Нацгвардии — «военизированного аналога ФСБ», возглавляемой экс-телохранителем президента Путина, имел своей целью создание 400-тысячной пропрезидентской армии для всеобъемлющей охраны правящего режима от недовольных. А опасаться есть чего. Согласно опросу «Левада-центра», 40% россиян возложили ответственность за коррупцию «в верхах» на главу государства (в 2015 году — 43%, 2013 — 34%). Не меньшую озабоченность вызывает и растущий уровень протестности населения. В этом году в полтора раза выросло количество трудовых конфликтов из-за экономического кризиса. География социальных конфликтов охватывает уже 57 регионов страны», — заявил Сухаренко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Одной из причин инициативы президента Сухаренко называет возможное недоверие Путина руководителям других спецслужб. «Причиной произошедшего вполне могло стать недоверие президента главам других спецслужб, сомнения в их лояльности на случай переворота или обострение внутриполитических противоречий. На предстоящих парламентских выборах оппозиционеры будут активно использовать протестные настроения для работы с электоратом. Особенно в проблемных одномандатных округах», — уверен эксперт.

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Самым же простым объяснением необходимости создания Нацгвардии в России, Александр Сухаренко считает банальный ребрэндинг Внутренних войск. «Так уже было после переименования милиции в полицию, эффективность работы которой по-прежнему вызывает нарекания населения. Результативность Внутренних войск также небезупречна. В частности, за прошлый год ими были нейтрализованы всего 74 участника бандформирований и задержаны 7 тысяч преступников. Спрашивается, а что, такое количество террористов, правонарушителей нельзя было обезвредить силами ФСБ и полиции? Для чего создавать очередного силового монстра, если для реализации поставленных перед ним задач вполне хватает имеющихся сил и средств. Непонятно и зачем новоявленному гвардейцу Золотову понадобится шесть замов с министерскими окладами? При том, что правоохранительные органы и так обходятся казне недешево: более 2 триллионов бюджетных рублей в год», — отметил Сухаренко.