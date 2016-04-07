Гонконг, Китай, 7 апреля, 2016, 05:53 — ИА Регнум. На аукционе Sotheby's в Гонконге была продана печать императора Канси — IV правителя династии Цин. Частный коллекционер, пожелавший остаться инкогнито, приобрел реликвию за 92 млн гонконгских долларов ($11,8 млн).

chinanews.com Печать императора Канси

Начальная стоимость лота составила 15 млн гонкогских долларов, однако уже спустя несколько минут лот был продан почти за 100 млн, пишет «Чжунго синьвэнь».

Печать императора Канси изготовлена из сандалового дерева. Размер печати около 10 кв. см. На штампе высечены 4 иероглифа, в переводе означающие «Чтить Небо и трудиться ради народа».

Канси — IV представитель маньчжурской династии Цин. Император вступил на престол в 6-летнем возрасте и правил вплоть до своей смерти в 1722 г. 61 год его правления — рекордно длинный срок в китайской истории. Эпоха Канси стала символом благополучия, «золотым веком» Китайской империи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 апреля Миллиардер Лю Ицянь приобрел картину Чжан Дацяня «Первоисточник персиковых цветов» на аукционе Sotheby's за $34,8 млн.