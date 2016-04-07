Владивосток, 7 апреля, 2016, 05:18 — ИА Регнум. В детском саду Владивостока, в спальне обвалился подвесной потолок. Отмечается, что дошкольное учреждение было открыто всего три месяца назад — в конце 2015 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

25.mvd.ru В спальне детского сада обрушился потолок

О происшествии в полицию сообщила жительница краевой столицы.

«Женщина заявила, что в детском саду «Солнечный лучик», в спальне обрушилась потолочная плитка со встроенной лампой. На момент происшествия детей в помещении не было», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM следователи.

Прокуратура Приморского края по данному факту уже начала проверку.

По словам надзорных органов, детский сад «Солнечный лучик» ввели в эксплуатацию в конце декабря 2015 года. При этом, здание было выстроено давно и долгие годы стояло заброшенным. В середине 90-х — начале 2000-х годов оно было сдано в аренду. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM, в городской администрации, за полтора года на основе каркаса здания бывшего детского сада фактически было возведено новое здание: заново построены стены и внутренние перегородки, проложены инженерные коммуникации, сделана скатная крыша из гибкой черепицы, выполнена облицовка фасада, установлены пластиковые окна, оборудован пищеблок. На данный момент строители отремонтировали потолок, и безопасности детей ничто не угрожает.