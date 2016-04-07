Новосибирск, 7 апреля, 2016, 06:00 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами 6 апреля заявил о том, что не нужно запрещать Монстрацию в Новосибирске, необходимо правильно урегулировать нарастающий конфликт. Он призвал городскую власть, организаторов неформального молодежного шествия и православных активистов к диалогу. Владимир Городецкий выразил надежду, что мэрия города найдет верное решение в данной ситуации.

ИА REGNUM В 2015 году монстрантам не разрешили пройти по главной улице Новосибирска

«Методом запрещения все не возьмешь, я бы так сказал. Но, тем не менее, понимание, регулирование какого-то уважительного отношения к восприятию твоих действий какими-то другими людьми должно присутствовать и у заявителей, в данном случае, тех, кто Монстрацию заявил», — цитирует «Сибкрай» губернатора.

Возмущение у главы области вызвало то, что православные активисты предположили, что мэрия, разрешая Монстрацию, сама становится организатором «оранжевой революции». «Я бы предостерег этих заявителей от таких заявлений, что мэрия — организатор «оранжевой революции». Этим уже закладывается такой реакционный характер вроде созидательного действия шествия со своими лозунгами и так далее. Это недопустимо, — подчеркнул Владимир Городецкий. — Не хватает терпения в диалоге? Ну что ж, посоветую терпения, уважительного отношения друг к другу, и понимать, что сегодня твое действие сопряжено с другими людьми, которые, например, отдыхают в Первомайском сквере с ребятишками, которые видят неприглядность, которая иногда есть в лозунгах и так далее».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2016 году мэрия Новосибирска решила взять под свой контроль проведение в городе Монстрации. На пресс-конференции 24 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что монстранты смогут присоединиться к официальному молодежному шествию 1 мая.

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В конце марта представители мэрии, полиции, Госавтоинспекции и Монстрации начали обсуждать маршрут, по которому 1 мая пойдет неформальное молодежное шествие с абсурдистскими лозунгами и плакатами. Городские власти предложили, чтобы участники прошли от театра «Глобус» до Государственной публичной научно-технической библиотеки, полицейские — за набережную реки Обь, а представители самого шествия настаивают на главных улицах города. Пока к единому мнению прийти не удалось, поэтому обсуждение будет продолжено.

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А 6 апреля стало известно, что новосибирские православные активисты направили мэру Новосибирска открытое письмо, в котором потребовали не только не поддерживать проведение Монстрации в городе, но и совсем запретить такое молодежное шествие 1 мая. Общественники предположили, что, может быть, мэрия хочет возглавить этот элемент сценария по подготовке «оранжевой революции», чтобы его победить, но подчеркнули, что «очень нежелательно, чтобы этот рискованный эксперимент был опробован на жителях полуторамиллионного города.

Монстрация — неформальное молодежное шествие с абсурдными смешными плакатами и яркими костюмами. В Новосибирске акция проходит с 2004 года. Ее организатором и идейным вдохновителем является художник Артем Лоскутов. Традиционно монстранты шествовали по центральной улице города — Красному проспекту. Но в 2015 году новосибирские власти не согласовали проведение Монстрации на главном проспекте города. Мэрия предложила для акции набережную реки Оби. Организаторы отвергли это предложение и прошлись по Красному проспекту, правда, в обратную сторону от центра и в сопровождении полиции. В последние годы участились случаи задержания участников Монстрации правоохранительными органами.