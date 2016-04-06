Ташкент, 7 апреля, 2016, 00:44 — ИА Регнум. Институт ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана в ближайшее время прекратит существование в качестве самостоятельного научно-исследовательского центра, сообщает портал «Узметроном».

Alex Hesse Отработанное ядерное топливо

Материально-техническая база некогда ведущего специализированного учреждения будет передана на баланс Ташкентского государственного университета имени Мирзо Улугбека без образования юридического лица.

«Ядерный реактор ВВР-СМ, 18 лет назад переведенный на 36-процентное ядерное топливо, 1 июля 2016 года будет остановлен», — говорится в сообщении.

Закрытие института не является неожиданностью. Еще в конце мая 2006 года с территории Института в Россию была вывезена последняя партия отработанного ядерного топлива. Таким образом был завершен процесс вывоза отработанных тепловыделяющих сборок, предусмотренный программой МАГАТЭ.

Одной из причин закрытия Института называется нехватка квалифицированных кадров в этой области.

Институт ядерной физики был основан 60 лет назад постановлением правительства СССР параллельно с появлением в Узбекистане золотодобывающей и урановой промышленности. Первый ядерный реактор на его базе был запущен всего три года спустя. В 1964 году в Ташкенте прошло заседание комиссии ООН и МАГАТЭ по атомной энергии.