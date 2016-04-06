Киев, 7 апреля, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов попытался пошутить, комментируя слова спикера Госдумы Сергея Нарышкина о перспективах гипотетического полномасштабного конфликта между Россией и Украиной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Видимо в России действительно серьёзные проблемы, если даже спикер Госдумы РФ Нарышкин говорит, что они не продержатся и четырёх дней, воюя с такой страной, как Украина», — написал Турчинов в своих аккаунтах в соцсетях Twitter и Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля Сергей Нарышкин на встрече с участниками Российско-германского семинара в Госдуме заявил: «Если бы по каким-то причинам Россия вынуждена была бы вести военные действия, отражать агрессию страны, сравнимой по своему потенциалу с Украиной, то я надеюсь, что все понимают, сколько бы дней этот конфликт продолжался — два, три, максимум четыре дня. И все понимают, какой результат был бы у этого конфликта».

«А то, что происходит в Донбассе — происходит уже два года. Вот вам ответ на вопрос, с кем воюет режим Киева», — добавил он.

Таким образом Нарышкин отреагировал на слова одного из участников семинара, германского политолога Александра Рара о том, что Россия в настоящее время участвует в трёх военных конфликтах, в частности, на Украине.