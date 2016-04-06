Берлин, 6 апреля, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Россия, действительно, является нашим стратегическим союзником и естественно, что мы болезненно воспринимаем продажу Россией и другими членами ОДКБ оружия Азербайджану, заявил президент Армении Серж Саргсян на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

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«Но при этом мы хорошо понимаем, что наши возможности воздействия на этот процесс ограничены», — добавил он.

«У Азербайджана современное оружие, и напряженность последних трех дней показала, что Баку его использует. Однако сила не в современности оружия и танках, а в вере народа Карабаха и всего армянского народа в то, что родину надо защищать. Да, мы воюем оружием 1980-ых годов, однако трехдневный конфликт показал, что мы умеем воевать и таким оружием, и вы видите, какие потери у азербайджанской стороны и какие у нас.

Видите, как проявило себя наше общество. Вы не найдете информации о потерях в Азербайджане. Напряжение последних дней показало, что лучшие представители общества умеют еще хорошо воевать», — отметил Саргсян.

Глава миссии Армении в ОБСЕ, посол Арман Киракосян на состоявшемся 5 апреля в Вене заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященного эскалации нагорно-карабахского конфликта заявил, что азербайджанская сторона задействовала реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», тяжелые огнеметные системы «ТОС — 1» (Солнцепёк), тяжелую артиллерию калибра 152 мм, минометы различного калибра.

Ранее в интервью ИА REGNUM президент Академии геополитических проблем (АГП), генерал-полковник Леонид Ивашов заявил: «Азербайджанская армия перешла в наступление. А сторона, которая идет в наступление, должна обладать двух-трехкратным превосходством. Превосходство в вооружении и технике сегодня на стороне у Азербайджана. И, к сожалению, именно в годы правления Медведева и руководства военного ведомства в лице Сердюкова был нарушен военный баланс, когда мы стали поставлять Азербайджану самые современные вооружения. Это и танки Т-90С, системы залпового огня «Смерч» большой мощности. Поставили огнеметные установки, нарушив тем самым баланс. Плюс активно поставляла боевые средства Турция», — утверждает Ивашов.

Согласно данным Министерства обороны Нагорного Карабаха с 1 по 6 апреля, в ходе боевых действий на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха с Азербайджаном армянская сторона потеряла 32 военнослужащих убитыми (8 — офицеров, 24 — срочники и контрактники), 121 человека получили ранения (24 офицера, 97 рядовых), еще 25 военнослужащих числятся пропавшими без вести.