Минск, 6 апреля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 6 апреля встретился с гендиректором федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

mfa.gov.by Владимир Макей и Дмитрий Киселёв

«В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в рамках информационного пространства Союзного государства Белоруссии и России, функционирования корреспондентского пункта Агентства в Республике Беларусь, а также проведение совместных мероприятий». — сказано в официальном сообщении.

Киселев в ходе встречи «подчеркнул интерес возглавляемого им агентства к освещению событий в Республике Беларусь, а также к сотрудничеству с белорусскими госорганами и средствами массовой информации как в двустороннем формате, так и в контексте интеграционных объединений».

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» является международной медиагруппой, представленной радиостанциями, елеканалами и сайтами на русском, английском и других языках (РИА Новости, Прайм, ИноСми, сайты Sputnik и другие). В марте новостное агентство Sputnik, не проработав и года, прекратило своё вещание на местных языках в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. Руководителем руководитель «Sputnik — Беларусь» является Андрей Качура, который перешел в ВГТРК из пресс-группы Управления КГБ по Минску и Минской области. Содержание белорускоязычной версии белорусского сайта подвергалось критике за националистический уклон, а русскоязычной — за тиражирование пропаганды официального Минска.