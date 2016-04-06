Москва, 6 апреля, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по земельным отношениям и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о так называемом дальневосточном гектаре, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Константин Маковский. Крестьянский обед во время жатвы. 1871

Законопроект был принят в первом чтении 18 декабря 2015 года. Согласно разработанному правительством законопроекту, земельные участки площадью 1 га предоставляются на территории Дальнего Востока гражданам РФ сначала в безвозмездное пользование на 5 лет, затем в собственность бесплатно, если земельный участок использовался для осуществления любых видов деятельности, не запрещенной российским законодательством. В случае неиспользования земельный участок будет изыматься. Планируется, что гражданин сможет воспользоваться возможностью взять гектар в безвозмездное пользование до 1 января 2035 года и только один раз. Участки предлагается выделять по упрощенному порядку без проведения кадастровых работ и вынесения границ земельных участков на местность.

Гражданин сможет самостоятельно сформировать земельный участок с помощью специального электронного сервиса в любом месте на территории Дальнего Востока, где предоставление земли не запрещено, а не выбирать предложенные местными властями готовые участки.

Выделяемые участки будут расположены на расстоянии не ближе 10 км от малых городов (с населением до 300 000 человек) и не ближе 20 км от крупных городов. Также нельзя будет получить земли Минобороны, земли под линейными объектами (дороги, трубопроводы, ЛЭП), земли над месторождениями полезных ископаемых и особо охраняемые природные территории. Участки нельзя будет продавать, дарить или отдавать в аренду иностранным гражданам и юрлицам либо лицам без гражданства.

При подготовке ко второму чтению законопроект был в значительной степени доработан в том, что касается сохранения и охраны лесов ДФО, подчеркнул замглавы Минвостокразвития Кирилл Стефанов. «Нормы предполагают, что в течение 15 лет гражданин должен своими действиями продемонстрировать соблюдение законодательства об охране лесов, соблюдать определенные требования по воспроизводству лесов», — сказал он. Среди других изменений Стефанов отметил увеличение перечня причин для отказа в получении земли с 10 до 25. «Мы поддерживаем нормы, которые позволяют использовать участки для ведения дачного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, и это позволит привлечь больше граждан к использованию земли на Дальнем Востоке», — сказал он.

Поправки, предложенные ко второму чтению законопроекта главой законодательного собрания Якутии Александром Жирковым, были отклонены комитетом.

Как сообщил первый зампред комитета Мартин Шаккум («Единая Россия»), концепция законопроекта, принятого в первом чтении, сохранена в документе в полном объеме. «Такие участки можно будет получить в Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе», — пояснил Шаккум. Предоставление «дальневосточного гектара» пройдет в три этапа, рассказал парламентарий. «Планируется, что сначала получить земельный участок смогут только жители Дальнего Востока в «пилотных» муниципальных образованиях, которые определит регион. На втором этапе землю будут давать в любом муниципальном образовании Дальнего Востока, но также только гражданам, проживающим на территории субъекта РФ, в котором такой муниципалитет расположен. И только потом получить свой «гектар» на Дальнем Востоке смогут остальные граждане», — разъяснил депутат.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 мая 2016 года.