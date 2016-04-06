Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» нуждается в рабочих руках. В 2016 году предприятие готово предоставить 125 рабочих мест новым сотрудникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе завода.

taganrogtv.ru Котельщик

Предприятие испытывает дефицит рабочих кадров в связи с нарастающей загрузкой. Производственная программа очень насыщенная. Если говорить о портфеле заказов, то он достаточно большой. Так, в 2016 году завод привлечен к выполнению заказов для ТЭС «Лонг Фу-1», Сахалинской ГРЭС-2, Белорусской АЭС, «СИБУР-Кстово». И это неполный перечень.

При таких объемах работы не хватает котельщиков, токарей-расточников, токарей-карусельщиков, сверловщиков, обрубщиков и газорезчиков. «Красный котельщик» готов предоставить рабочие места и совсем молодым специалистам, обеспечив их обучение непосредственно на предприятии.

Обещают на заводе и стабильный доход. Предприятие в нынешнем году за счет индексации обеспечило рост зарплаты сотрудников в среднем на 6%.

Напомним, что в Ростовской области в феврале текущего утверждён перечень видов работ, профессий, должностей, которые являются наиболее востребованными на рынке труда. В списке значатся 73 специальности. Так, региону нужны автомеханики, администраторы баз данных, арматурщики, бетонщики, каменщики, воспитатели в детские сады, косметологи, токари, слесари и другие.