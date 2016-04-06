Москва, 6 апреля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В России за первый квартал 2016 года продано около 10 тыс. автомобилей Ford, прирост продаж за год составил 87%, сообщает «Автостат».

autodmir.ru Ford Kuga

Доля компании на российском авторынке в первые три месяца текущего года выросла до 3%, а годом ранее этот показатель был равен 1,3%. Добиться такого роста на российском рынке компании позволили обновление модельного ряда Ford и рост спроса на внедорожники.

Локомотивами роста продаж продукции Ford в России стали новый Ford Kuga, Ford Fiesta, новый Ford Focus и новый Ford Mondeo. Ford Kuga показал рекордный рост продаж за квартал, равный 185%, остальные модели из указанного списка продемонстрировали увеличение спроса на них от 64% до 83%.

Гораздо скромнее вырос спрос на коммерческие автомобили семейства Ford Transit, они выросли в январе-марте 2016 года на 11%. Тем не менее, на фоне общего сокращения российского рынка новых автомобилей эти показатели выглядят весьма впечатляюще.