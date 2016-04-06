Москва, 6 апреля, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Нацгвардия может привлекаться к выполнению задач с оружием в руках по прямому решению президента России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, это следует из внесенного в Госдуму президентом РФ законопроекта «О Национальной гвардии РФ».

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Законопроектом определяются задачи войск Национальной гвардии Российской Федерации, их состав, принципы деятельности и полномочия. Также урегулируются вопросы, связанные с руководством и управлением ими, комплектованием личным составом, обеспечением социальной защиты военнослужащих войск Национальной гвардии, а также с финансовым и материально-техническим обеспечением войск Национальной гвардии.

Предполагается, что общую численность Нацгвардии определит президент.

Нацгвардия будет принимать участие совместно с органами внутренних дел Российской Федерации в охране общественного порядка, обеспечивать общественную безопасность и режим чрезвычайного положения. В ее функциях также — участие в борьбе с терроризмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции, участие в борьбе с экстремизмом, оборона Российской Федерации. Также она занимается охраной важных государственных объектов и специальных грузов, оказывает содействие пограничным органам Федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации.

Военнослужащие получат право не предупреждать о намерении применить физическую силу или оружие, — если промедление создаст угрозу жизни граждан или сотрудников. Им запрещено стрелять в беременных женщин, инвалидов и детей, если те не оказывают вооруженного сопротивления. Также запрещено будет применять оружие при большом скоплении граждан. Против детей, беременных женщин и инвалидов предлагается запретить применять и специальные средства.

«Войска Национальной гвардии осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и централизации управления», — подчеркивается в сопроводительных документах к законопроекту.

Служащие Нацгвардии смогут проверять документы у граждан, задерживать на срок не более трех часов подозреваемых в посягательстве на чужую собственность, проводить досмотр транспорта.

Комплектование войск Национальной гвардии будет осуществляться военнослужащими, проходящими военную службу по контракту и по призыву, а также гражданским персоналом.