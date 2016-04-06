Калининград, 6 апреля, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Калининградская блогосфера обсуждает рекламный билборд, размещённый в нескольких частях города накануне Дня штурма Кёнигсберга, 9 апреля. На баннере изображены три депутата горсовета Калининграда, стоящие за спинами ветеранов Великой Отечественной войны, участников штурма Кёнигсберга.

ИА REGNUM Предвыборный билборд с забытыми ветеранами

«Дорогие ветераны, спасибо за родной город!» — гласит обращение и далее перечислены фамилии депутатов — Евгений Верхолаз, Андрей Кропоткин (председатель горсовета. — ИА REGNUM ), Андрей Шумилин. Фамилий четырёх фронтовиков на рекламном продукте нет. Кроме того, на баннере стоит логотип партии «Единая Россия», от которой вышеназванные депутаты планируют переизбираться в сентябре 2016 года.

Вот лишь некоторые оценки пользователей: «Я так понимаю, что на плакате фамилии ветеранов, которым спасибо?», «Примазавшиеся к великим людям посредственные бизнесмены», «Только три фамилии, а на снимке семеро. Наверное, не знают, с кем фотографировались», «Вот что значит выражение «прикрываться ветеранами» в буквальном смысле слова», «Мне НЕ нравится этот плакат. Если они хотят запечатлеться с ветеранами, то только коленопреклоненными».

С помощью Союза участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области ИА REGNUM восстанавливает справедливость. Итак слева направо изображены:

1. Калимулла Хуснутдинович Гильмутдинов. Родился 2 августа 1925 года. В 1943 году при освобождении Ржева был тяжело ранен (миномётная мина разорвалась рядом с солдатом). После госпиталя был признан годным к строевой службе. Во время Восточно-Прусской операции служил радистом в экипаже танка Т-34.

2. Григорий Иванович Недовошенко. Родился 5 марта 1926 года. В артдивизионе командовал расчётом 45-миллиметрового орудия. Был дважды ранен — в феврале 1945 года под Каунасом и 14 апреля 1945 года (уже после штурма Кёнигсберга) в районе Пиллау (ныне Балтийск).

3. Александр Артемьевич Егоров. Родился 23 февраля 1925 года. Ушёл на фронт 17-летним юношей. Освобождал Смоленск. Был дважды ранен. Войну закончил на территории Германии.

4. Борис Петрович Пирожков. Родился 6 августа 1925 года. На фронте служил механиком-водителем Т-34. Был ранен при форсировании Западной Двины. При освобождении Литвы награждён орденом Красной Звезды за уничтожение фашистского танка «Пантера» и 15 вражеских солдат. В настоящее время возглавляет совет ветеранов танкового корпуса в Калининградской области.