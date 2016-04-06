Южно-Сахалинск, 6 апреля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Медведей, вышедших из зимней спячки, начали замечать жители Сахалина. Первый случай встречи человека с медведем произошел в Холмском районе, сообщает 6 апреля «Сахалин.Инфо».

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Медведицу с двумя медвежатами заметили неподалеку от человеческого жилья в селе Правда, однако животные быстро скрылись в лесу.

В ночь на 5 апреля медведицу заметили в районе села Костромского. Водитель, ехавший по трассе недалеко от областной психиатрической больницы №2, заметил, как животное переходило дорогу. О своем наблюдении водитель сообщил лесникам.

Участковый лесничий холмского лесничества Юрий Башкайкин рассказал, что медведице уже пятый год, она и раньше наведывалась в Костромское, о чем жители сообщали лесникам по телефону.

«Все прошлое лето и осень мы ее отгоняли от населенных пунктов. Сейчас она проснулась и после длительной «голодовки» вновь отправилась на поиски пищи. Сегодня отправимся на место, где заметили хищника, посмотрим, куда он направился», — пояснил лесничий.

Башкайкин отметил, что ситуацию в селе Правда будут держать на контроле, так как семейство медведей, замеченное жителями, может вновь выйти к людям.

Как уточняет «Русская планета», в этом году медведи почуяли весну на две недели раньше обычного из-за высоких температур и освобождения ото льда рек полуострова. Проснувшихся медведей этой весной заметили также в Анивском и Невельском округах.

Сезон охоты на бурого медведя начнется в южной части острова 20 апреля, охотники смогут добыть до 630 медведей согласно разрешениям на отстрел.