Петропавловск-Камчатский, 6 апреля, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Вулкан Ключевской на Камчатке проявляет активность. Специалисты отмечают термальную аномалию над вулканом, процессу присвоен желтый код авиационной опасности, сообщается 6 апреля на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Денис Будьков photocentra.ru Ключевская Сопка (4750 м.) Камень (4575 м.)

Яркое свечение в кратере вулкана было замечено еще 3 апреля, уточняет новостной портал «Кам24».

"Кроме того, спутники регистрируют постоянную яркую термальную аномалию над вершиной вулкана. Все это говорит о том, что в кратере происходит фонтанирование лавы», — поясняет руководитель группы KVERT Ольга Гирина.

Это говорит о том, что в ближайшее время лава может перелиться через склоны вулкана, образуя лавовые потоки. Кроме того, вулкан может выбрасывать пепел на высоту до 10 км над уровнем моря.

Пока извержению присвоен лишь желтый код авиационной опасности, что означает признаки повышения активности вулкана выше известного уровня фона.

Как отмечает региональное управление МЧС, по состоянию на 6 апреля отмечается повышенная активность 8 камчатских вулканов: Шивелуч, Карымский, Жупановский, Безымянный, Кизимен, Горелый, Ключевской, Плоский Толбачик.

Высота вулкана Ключевской меняется, так, с момента последнего извержения 15 августа 2013 года она составляет 4835 метров. Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии. В начала этого века вулкан извергался 11 раз. Ближайшим населенным пунктом к вулкану является поселок Ключи — он находится в 30 километрах. От столицы региона — Петропавловска-Камчатского — вулкан отделяют 360 километров.