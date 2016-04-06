Петропавловск-Камчатский, 6 апреля, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Активность Ключевского вулкана на Камчатке значительно выросла, в его кратере фонтанирует лава, зафиксирована термальная аномалия, что может означать начало нового извержения гиганта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

vulkan-gora.ru Ключевская Сопка

Уже несколько дней в кратере исполина фиксируется свечение, которое говорит о наличии раскаленной лавы, а сегодня специалисты по спутниковым данным начали наблюдать и термальную аномалию. При этом на вулкане продолжается паро-газовая деятельность.

Предыдущее извержения Ключевского вулкана, который считается самым высоким исполином в Евразии (4750 м), фиксировалось с начала января по конец марта 2015 года.