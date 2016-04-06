Магадан, 6 апреля, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Закон о переходе территории Магаданской области в 10-часовую зону исчисления времени подписан Президентом России, сообщает 6 апреля официальный сайт Магаданской областной Думы.

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Владимир Путин 5 апреля подписал закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», который предусматривает перевод территории Магаданской области обратно в 10-часовую зону (МСК+8, московское время плюс восемь часов).

Теперь жители региона переведут свои часы на час вперед.

«Депутаты Магаданской областной Думы сдержали свое слово перед избирателями, добившись перехода территории Колымы в 10-часовую зону исчисления времени», отметил спикер регионального Законодательного собрания Сергей Абрамов.

Абрамов отметил, что ранее, после перехода области в новую 9-часовую зону, в адрес депутатов поступало множество обращений от граждан, которые просили вернуть регион в прежнюю 10-часовую зону.

Учитывая мнение избирателей, депутаты Магадана обратились с соответствующей законодательной инициативой в Государственную Думу РФ. 22 марта этого года закон об изменении исчисления времени на Колыме был принят Госдумой во втором чтении, 30 марта одобрен Советом Федерации, а затем направлен на подпись Президенту.

«Была проведена большая работа, результат которой мы сегодня видим», — подчеркнул Абрамов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переход на так называемое «летнее время» уже состоялся в Забайкалье, на Алтае и в Сахалинской области.