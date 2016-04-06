Южно-Сахалинск, 6 апреля, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Серия судебных заседаний по иску о конфискации имущества бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина начинается 6 апреля в Южно-Сахалинске, сообщает 6 апреля «Русская планета».

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Рассмотрение дела продлится с 6 по 19 апреля в непрерывном режиме в городском суде.

Как пояснил помощник судьи Егора Лукши, это означает что судья будет рассматривать только данный иск в указанный период.

Напомним, 11 марта этого года очередное заседание по иску генпрокуратуры к Александру Хорошавину об изъятии имущества в пользу государства было перенесено по причине болезни его адвоката.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин, находившийся на посту губернатора Сахалинской области с 2007 года, был арестован 3 марта 2015 года по подозрению в получении крупной взятки. Позже Хорошавин был отстранен от должности президентом России в связи «с утратой доверия».

В дальнейшем экс-губернатора заподозрили в махинациях во время выборной кампании в городскую думу Южно-Сахалинска в 2014 году. В отношении Хорошавина возбуждены уголовные дела.