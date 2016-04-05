Великий Новгород, 5 апреля, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Возведение новой школы в строящемся микрорайоне «Ивушки» на Торговой стороне Великого Новгорода обойдётся в 787,8 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в информационном управлении городской думы, об этом заявила председатель комитета по образованию администрации Великого Новгорода Светлана Матвеева на презентации проекта новой школы.

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Проект здания школы на 1350 мест, который по муниципальному контракту разработало ОАО «Институт Новгородгражданпроект» (стоимость работ составила 8,7 млн рублей) признан типовым — им воспользуются в Пскове, который уже получил из федерального бюджета 765 млн рублей на строительство новой школы.

Новгородская заявка пока ещё принимает участие в конкурсе, итоги которого будут подведены в середине апреля.

Согласно проекту, в новой школе будут три спортивных зала с раздевалками, в которых есть душевые, актовый зал, столовая, две библиотеки, пищеблок с полным циклом приготовления пищи, зимний сад. Для детей начальной и средней школы выделены отдельные зоны, предусмотрены специализированные кабинеты и мастерские, которые во второй половине дня будут использоваться центром дополнительного образования. На территории школы предполагается обустройство футбольного поля, нескольких спортивных площадок, в том числе для сдачи ГТО, катания на скейтбордах и роликах. Предусмотрена центральная площадка для проведения торжественных мероприятий, линеек. Во внутреннем дворе предполагается разместить мобильный автогородок.

По словам Матвеевой, школа будет полностью соответствовать всем стандартам доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья: попасть на первый этаж школы ребёнок сможет с помощью специального подъёмника, а внутри здания будут работать два лифта — грузовой и подъёмный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости строительства новой школы в Великом Новгороде власти говорили давно. Сейчас в двух школах областного центра обучение проводится в две смены, при этом школы остро не хватает на Торговой стороне города, север которой активно застраивается.