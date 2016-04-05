Санкт-Петербург, 5 апреля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Ретроспектива французского режиссёра Франсуа Трюффо откроется 16 апреля в Санкт-Петербурге. Показы пройдут в киноцентре «Родина». Как сообщает пресс-служба кинотеатра, в программу войдут семь лучших работ Трюффо. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Скорей бы воскресенье». Реж. Франсуа Трюффо. 1983. Франция Подглядывая

Основоположник французской новой волны Франсуа Трюффо начинал как кинокритик в журнале «Cahiers du Cinema» писателя Андре Базена, ещё в начале карьеры его вдохновляли фильмы Жана Ренуара, Жана Виго, Альфреда Хичкока, Николаса Рэя. Впоследствии именно он запишет легендарное недельное интервью с Хичкоком, где расспросит мастера триллера о его секретных приёмах съёмки, принципах постановки и методах визуализации. Результатом интервью стала книга «Хичкок / Трюффо», опубликованная в 1966 году, по которой режиссёр Кент Джонс снял одноимённый художественный фильм.

Читайте подробнее: В кинотеатрах России покажут интервью с Альфредом Хичкоком

За свою карьеру Трюффо принял участие в создании более, чем 30 фильмов в качестве режиссёра, сценариста, продюсера и актёра. Заметное место в творчестве Трюффо занимает своеобразный цикл фильмов, объединённых одним героем, Антуаном Дуанелем в исполнении Жан-Пьера Лео. Цикл начинается полуавтобиографическим фильмом «Четыреста ударов» и продолжается в таких фильмах, как «Антуан и Колетт», «Украденные поцелуи», «Семейный очаг», «Сбежавшая любовь».

Картины Франсуа Трюффо пользовались большой популярностью не только в Европе, но и за океаном — четыре его фильма выдвигались Американской киноакадемией на премию «Оскар».

В ретроспективную программу показов вошли:

мелодрама «Нежная кожа» 1964 с Жаном Десайи — Пьер Ланше богат и успешен, у него прекрасная семья — красавица-жена Франке и очаровательная десятилетняя дочь Сабина. Казалось бы, что ещё нужно? Фильм стал участником Каннского фестиваля 1964 года;

Цитата из к/ф «Нежная кожа». Реж. Франсуа Трюффо. 1964. Франция Тайна

драма-комедия «Украденные поцелуи» 1968 с Жан-Пьером Лео — Дуанель знакомится с ослепительной Фабьен во время детективного расследования. Фильм стал номинантом на премии «Золотой глобус» и «Оскар» 1969 года в категориях «лучший иностранный фильм»;

Цитата из к/ф «Украденные поцелуи». Реж. Франсуа Трюффо. 1968. Франция Жан-Пьер Лео и Дельфина Сейриг

драма-комедия «Семейный очаг» 1970 с Жан-Пьером Лео — Продолжение во многом автобиографичной истории подростка Антуана Дуанеля. Он тяготится своим положением в школе и в семье, стремится вырваться из тусклой и унылой повседневной жизни;

Цитата из к/ф «Семейный очаг». Реж. Франсуа Трюффо. 1970. Франция Читая о Рудольфе Нурееве

драма-комедия «Ускользающая любовь» 1979 с Жан-Пьером Лео — главному герою Дуанелю перевалило за 30. Теперь он работает корректором в издательстве и пишет прозу. Фильм-участник Берлинского фестиваля 1979 года, лауреат премии «Сезар» за лучшую музыку к фильму;

Цитата из к/ф «Ускользающая любовь». Реж. Франсуа Трюффо. 1979. Франция Любимая

военная мелодрама «Последнее метро» 1980 с Катрин Денёв и Жераром Депардье — история режиссёра театра Жана-Лу Коттена, еврея по национальности, и ведущей актрисы Марион Штайнер. Был номинирован на «Золотой глобус» и «Оскар» как «лучший иностранный фильм», и получил 10 премий «Сезар»;

Цитата из к/ф «Последнее метро». Реж. Франсуа Трюффо. 1980. Франция Катрин Денев и Жерар Депардье

драма «Соседка» 1981 с Фанни Ардан и Жераром Депардье — Бернар Кудре — образцовый семьянин, проживающий в пригороде Гренобля с любящей красавицей-женой и малолетним сынишкой. Их упорядоченная провинциальная жизнь течёт своим чередом, пока в один роковой день в дом по соседству не въезжают Филипп и Матильда Бошары;

криминальный триллер «Скорей бы воскресенье» 1983 с Фанни Ардан и Жан-Луи Трентиньяном — история трагического убийства на охоте при невыясненных обстоятельствах. Фильм-номинант на премию BAFTA 1984 года в категории «лучший иностранный фильм».

Показы пройдут в киноцентре «Родина» до 28 мая.