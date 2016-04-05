Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. 15-й фестиваль Роберта Де Ниро«Трайбека» откроется в Нью-Йорке 13 апреля. Ежегодный международный смотр традиционно будет включать не только конкурс фильмов, но и презентации, конференции, мастер-классы от звёзд кинематографа, спортивные и семейные программы, а также ретроспективные показы шедевров кино. Одним из главным событий «Трайбека» — 2016 будет показ криминальной драмы «Таксист» 1976, который помимо самого Де Ниро посетят режиссёр фильма Мартин Скорсезе и актёры, сыгравшие главные роли — Джоди Фостер, Питер Бойл, Альберт Брукс, Сибил Шепард и Леонард Харрис.

Цитата из к/ф «Таксист» Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Альберт Брукс и Сибилл Шепард

В 2016 году фильму Скорсезе исполняется 40 лет. Драма была снята по сценарию известного кинокритика Пола Шредера, главную роль таксиста Трэйвиса Бикла сыграл 32-летний Роберт Де Ниро, уже прославленный к тому времени своим исполнением роли молодого Дона Вито Корлеоне в фильме «Крёстный отец — 2». По сюжету социопатичный ветеран Вьетнамской войны медленно сходит с ума, работая таксистом в Нью-Йорке.

«Таксист» вошёл в историю как один из краеугольных камней Нового Голливуда — периода, когда традиционные для коммерческого американского кино формулы переосмысливались в свете уроков французской новой волны. Фильм получил Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля в 1976 году и был четырежды номинирован на «Оскар», в том числе как лучший фильм.

В программу 12-дневного фестиваля «Трайбека» вошли около ста художественных и документальных фильмов, 72 короткометражные картины, 77 мировых премьер, 42 режиссёрских дебюта. Свои работы на конкурс представят режиссёры из США, Великобритании, Франции, Бельгии, Арабских Эмиратов, Туниса, Польши и многих других стран.

Наиболее ожидаемые фильмы конкурсной программы 2016 года: американская документальная картина «Одри и Дэйзи» режиссёров Бонни Коэн и Джона Шенка, драма «Бельгика»Феликса ван Грунингена — фильм совместного производства Бельгии и Франции, американская драма «Некоторые женщины»Келли Райхардт, участвующая в конкурсе премьер, короткометражный фильм «Грязь»Дариуса Кларка Монро из США, американская драма «Капитал»Мира Менона и многие другие.

Напомним, в 2015 году победителем фестиваля «Трайбека» стал фильм «Девственная гора» режиссёра Дагур Кари — фильм совместного производства Дании и Исландии, рассказывающий историю сорокалетнего холостяка, которому счастливый случай помогает начать новую жизнь.

В 2016 году киносмотр пройдет с 13 по 24 апреля.

Справка ИА REGNUM:

В 2002 году фестиваль «Трайбека» основали Роберт Де Ниро, продюсер Джейн Розенталь и ее муж, бизнесмен Крег Хаткофф. Киносмотр был создан с целью переосмысления кинематографистами их влияния на общественное сознание и популяризации независимого кино.

В некотором смысле фестиваль стал реакцией кинематографистов на Террористические акты 11 сентября 2001 года и был организован в районе Трайбека, «треугольника ниже улицы Канал», для восстановления деловой и социальной активности наиболее пострадавшего Нижнего Манхэттена.

Традиционно победители фестиваля «Трайбека» не получают крупных денежных или материальных призов. Работы выдвигаются на конкурс скорее в качестве творческого соревнования, а материальным вознаграждением за победу может стать сумма в несколько тысяч долларов, два авиа-билета Бизнес класса в любую точку планеты, 2000 метров высококлассной профессиональной киноплёнки или специальная компьютерная техника.

Председателем фестиваля сегодня является продюсер Бриан Ньюман, основатели Роберт Де Ниро и Джейн Розенталь находятся в статусе со-председателей.