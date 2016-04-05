Москва, 5 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. К рейдам парконов в центре столицы присоединились 5 новых электрокаров. Электропарконы вывели на линию для контроля платного парковочного пространства Москвы и соблюдения ПДД в местах установки запрещающих знаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый электромобиль-паркон, введенный в эксплуатацию в Москве

Как заявил заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Дмитрий Горшков, пока электропарконы будут работать только в центре города, в зоне доступности зарядных станций — их пока только шесть. Одного заряда новому автомобилю должно хватить на 150 км пути или на 40 минут беспрерывной работы.

Он отметил, что машины тестировали в течение года, в том числе и при низких температурах зимой, и никаких проблем в эксплуатации в суровых погодных условиях выявлено не было.

Что же касается причин закупки электрокаров, а это автомобили от компании Mitsubishi, то решение властей города Горшков пояснил желанием идти в ногу с временем, соответствовать экологическим стандартам, внедренным в странах ЕС и в Японии. Также он подчеркнул низкий уровень шума электрокаров.

«Одним из важных преимуществ мы считаем отсутствие вредных веществ, которые загрязняют окружающую среду», — заявил Горшков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель мэра Максим Ликсутов предложил штрафовать нарушителей ПДД в соответствии со стоимостью принадлежащих им автомобилей, а также наделить инспекторов правом лишать «лихачей» водительских документов сроком на полгода прямо на месте правонарушения.