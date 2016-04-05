Москва, 5 апреля, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Расследование по делу об изнасиловании коллекторами должницы в Новосибирске и избиении членов ее семьи, вызвавшее широкий общественный резонанс, взято на контроль прокуратурой Новосибирской области. Напомним, женщина заняла в 2015 году 5 тыс. рублей у компании «Деньги сразу», в настоящее время с нее требуют вернуть 240 тыс. рублей.

Цитата из к/ф «Бесславные ублюдки». Реж. Квентин Тарантино. 2009. Германия, США Бандиты

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По версии следствия, 30 марта 2016 года коллекторы ворвались в квартиру должницы на ул. Барнаульской (город Искитим), изнасиловали ее и избили мужа и 17-летнего сына женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Случаи угроз и незаконных действий сотрудников коллекторских агентств в последнее время случаются все чаще. Так, в Омской области прокуратура Азовского немецкого национального района проводит проверку по факту угроз брату должника со стороны коллекторов. Они регулярно звонят мужчине и требуют погасить кредит брата, в его адрес поступают угрозы «грохну, размажу». В той же области коллекторы пригрозили «довести до инфаркта и инсульта» женщину, занявшую 5 тыс. рублей, и двоих ее детей.

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В Екатеринбурге коллекторы пошли дальше: они не просто звонили с угрозами, а блокировали телефонными звонками работу Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса, поставив телефон организации на автоинформирование с интервалом в 30 секунд. Также от действий сотрудников банка пострадала Областная детская клиническая больница №1 Екатеринбурга и районный суд. Аналогичный случай произошел в Ставрополье: коллекторы терроризировали детскую больницу, в которой работала заемщица.

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Кроме того, в Екатеринбурге мужчины, которые представились как коллекторы, заблокировали ребёнка в квартире. В течение трёх часов коллекторы пытались проникнуть в квартиру и угрожали мальчику, который был дома один. Они сломали замок двери и перерезали провода телефонной связи. Школьник даже не мог позвонить, что бы позвать на помощь и в итоге был сильно напуган. Вызволять ребёнка из квартиры пришлось спасателям.

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В городе Губкине (Белгородская область) банк обклеил оскорбительными листовками подъезд женщины, просрочившей оплату взноса по кредиту. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что сотрудник ПАО «Лето банк» расклеивал объявления с фотографией, именем, фамилией, адресом и номерами мобильных телефонов женщины, дополнив листовки рекламой услуг интимного характера. Таким образом банк хотел добиться погашения задолженности: в 2014 году женщина взяла кредит и просрочила оплату одного из очередных платежей.

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Призраки лихих 90-х: что общего у отсидевших срок за ОПГ и коллекторов