Тула, 5 апреля, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Двухэтажный дом постройки 18 века, расположенный в Туле по адресу улица Октябрьская, 35, пришлось снести после того, из-за провалившегося фундамента часть дома обрушилась. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, демонтаж здания проводился под руководством специалистами Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы с привлечением экскаватора.

Фото администрации Тулы

Накануне, 4 апреля, часть старинного дома на улице Октябрьской в Туле обрушилась — по предварительным данным просел фундамент. В результате дом «повело», по фасаду пошли трещины. Дом огородили, движение транспорта и пешеходов в этом районе было частично закрыто.

После обследования здания специалистами власти приняли решение о его демонтаже «с целью предотвращения аварийного обрушения и недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан». К сносу приступили в тот же день — с помощью экскаватора снесли стены и кровлю. Полностью завершить снос и убрать строительный мусор планируется в ближайшие два дня.

Добавим, что, по данным местных СМИ, здание, с которым так легко решили расстаться власти, было построено в 18 веке, является памятником архитектуры регионального значения. Известно, что в этом году собственники здания намеревались провести ремонт.