Новосибирск, 5 апреля, 2016, 04:35 — ИА Регнум. Новосибирские экс-чиновники Солодкины и бывший замглавы регионального управления ФСКН Андрей Андреев обжаловали приговор в Верховном суде РФ. Апелляционную жалобу подала и прокуратура. Адвокаты осужденных намерены добиваться полного оправдания своих подзащитных. В свою очередь, прокуратура считает приговор слишком мягким и заявляет о необоснованным решение Новосибирского облсуда исключить признак «с использованием служебного положения» из приговоров обоим бывшим чиновникам. Слушание по апелляционным жалобам пройдет 1 июня.

pixabay.com За колючей проволокой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новосибирский областной суд приговорил бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего к 8,5 годам со штрафом 505 тыс. рублей, экс-советника губернатора Новосибирской области по спорту Александра Солодкина-старшего — к 6 годам (штраф — 1 млн 200 тыс. руб) и бывшего замглавы УФСКН региона Андрея Андреева— к 11 годам колонии (штраф — 805 тыс. рублей). Они признаны виновными в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) Александра Трунова и ряде других эпизодов преступлений, совершенных в конце 90-х начале 2000-х годов.

Труновская группировка действовала на территории Новосибирска с конца 1990-х. Она была обезврежена в 2009 году. Ее организатор — Александр Трунов в 2012 году был осужден на 22 года лишения свободы.