Москва, 4 апреля, 2016, 20:18 — ИА Регнум. Инновации в мире кино: в российский прокат выходит фантастический боевик «Хардкор» продюсера Тимура Бекмамбетова — первый полнометражный фильм, снятый от первого лица на камеру GoPro. Премьера картины пройдёт в кинотеатрах России 7 апреля, прокатчиком выступит компания «Bazelevs Distribution».

Цитата из к/ф «Хардкор». реж. Илья Найшуллер. 2015. Россия, США Борьба Хардкер

По сюжету, главный герой фильма Генри приходит в себя в военно-научной лаборатории по созданию людей-киборгов. Он знает о себе лишь то, что когда-то был счастливо женат на красавице Эстель (Хейли Беннет), которая только что вернула его к жизни. Не успев разобраться в своём прошлом, Генри вынужден вступить в войну с злодеем Аканом (Данила Козловский), который похищает Эстель.

Главным инструментом создания фильма стала популярная у спортсменов-экстремалов портативная GoPro, закрепленная во время съёмочного процесса на голове оператора. Специально для создания картины была разработана уникальная технология Adventure mask, которая позволила камерам перенести драки, пиротехнические взрывы, стрельбу, падения и прочие экстремальные ситуации.

Чтобы добиться максимальной реалистичности происходящего и ощущения полного погружения, все трюки каскадеры выполняли вживую, а компьютерная графика использовалась только для вспомогательных целей.

Отправной точкой и стилистической основой для «Хардкора» послужило музыкальное видео «Bad Motherfucker», снятое будущим режиссёром фильма Ильей Найшуллером для своей инди-рок группы Biting Elbows в 2013 году. Ролик стал одним из хитов Youtube, попал в новостные выпуски федеральных российских телеканалов и был отмечен крупнейшими зарубежными режиссерами, актерами и музыкантами.

По мотивам видео «Хардкор» был снят в России за 124 дня, процесс завершился в июне 2014 года. Монтаж материала, запись и сведение звука проходили в Лос-Анджелесе. Компьютерной графикой занимались 13 студий, девять из которых — американские. Режиссёрами монтажа, который занял 6 месяцев, выступили Влад Каптур, Стив Миркович, известный работой на таких крупных проектах, как «Страсти Христовы» и «Воздушная тюрьма», и Уильям Йе, за плечами которого фильмы «Эквилибриум» и «Философы: Урок выживания».

Мировая премьера фильма состоялась 12 сентября 2015 года на Международном фестивале в Торонто в рамках программы Midnight Madness, где картина получила приз зрительских симпатий «Полуночное безумие». На Фестивале SXSW в Остине фильм был также оценён положительно, а новой форме съёмки от первого лица прогнозировали большое будущее.

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Главные роли в картине исполнили Шарлто Копли, Данила Козловский, Тим Рот, Хейли Беннет, Сергей Шнуров, Равшана Куркова, Светлана Устинова, Дарья Чаруша.