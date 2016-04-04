Ялта, Крым, 4 апреля, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Главные ворота в ялтинский музейный комплекс под открытым небом «Поляна сказок» оформили в стиле мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица». Герои мультфильма выложены из текстурированного стекла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты.

Отдел информационного обеспечения администрации Ялты «Поляна сказок»

«С одной стороны, это современный мультфильм — его знает вся нынешняя детвора, а с другой стороны, он очень русский, в нём хорошо прослеживаются национальный колорит и наследие добрых русских сказок. Мы предложили этот проект главе администрации города Ялты Андрею Ростенко, и он нас поддержал, нам выделили средства для его реализации из муниципального бюджета», — рассказала директор музея «Поляна сказок» Анна Пикулькина.

Кроме того, в ходе реконструкции обновили и деревянные скульптуры витязей, которые встречали гостей музея последние 20 лет. «Реставраторы заверили нас, что теперь эти скульптуры простоят ещё как минимум лет сорок», — отметила Пикулькина.

По её словам, музей готовится к обновлению и своей внутренней экспозиции — но это «пока секрет».

«Поляна сказок» — музей скульптуры и флористики, расположенный в нескольких километрах от Ялты на лесной поляне прямо под открытым небом. Музей создавался во второй половине двадцатого века для детей, поэтому образы наиболее любимых детьми сказок были воплощены в скульптурах из бетона, меди, дерева — все они хорошо сохранились до настоящего времени. Детей на «поляне» и сейчас встречают Буратино, Доктор Айболит, Василиса Прекрасная, три поросёнка и три медведя.

В министерстве курортов и туризма Крыма заявили, что на полуострове уже разработано семь маршрутов для детского туризма. Они пролегают в различных регионах Крыма и предусматривают соблюдение всех норм безопасности для массового активного отдыха детей.

«Сейчас выйдет постановление правительства республики. Мы подготовили уже семь туристических маршрутов специально для детей. Для детских групп будут созданы все условия», — сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.