Ростов-на-Дону, 4 апреля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Прошедшие выходные в Ростовской области оказались богатыми на находки. В нескольких населённых пунктах местные жители обнаружили то, что осталось в земле со времён Великой Отечественной войны. 53 боеприпаса таились более 70 лет, в том числе и на территории жилых домов. Об этом ИА REGNUM 4 апреля проинформировали в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

vk.com/mius_front Найденные на полях сражений боеприпасы

Схроны, в которых насчитали 10 снарядов, были обнаружены в Куйбышевском районе. Тайник находился в 500 метрах от хутора Ольховский. В Ростове-на-Дону опасная находка была обнаружена в Первомайском районе. По улице Калужской, 113 на территории частного домовладения было найдено восемь снарядов времён 40-х. А в посёлке Водопадный Аксайского района при проведении строительных работ в частном доме по улице Самшитовая, 13 было найдено около 30 фугасов времён Великой Отечественной войны.

Еще пять боеприпасов были обнаружены в различных населённых пунктах, в том числе и областном центре.

В ведомстве отметили, что все взрывоопасные предметы уничтожат путём подрыва на полигоне, места обнаружения оцеплены, людей к ним не подпускают.

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Спасатели напоминают и о правилах безопасности при обнаружении снарядов. К ним нельзя прикасаться ни в коем случае. Не раз уже происходили несчастные случаи, некоторые заканчивались гибелью.

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