Москва, 4 апреля, 2016, 10:13 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

При сдаче досрочных ЕГЭ по физике и химии, которые прошли 2 апреля, технологических сбоев и нарушений не зафиксировано, сообщили в Рособрнадзоре.

Досрочный ЕГЭ по физике сдавали более 2,6 тысячи человек, в том числе более 300 выпускников 2016 года. Экзамен прошел в 74 субъектах РФ. Досрочный ЕГЭ по химии сдавали около 1,5 тысячи человек, в том числе около 30 выпускников текущего года. Экзамен проводился в 66 субъектах РФ.

Во всех регионах, где проходили экзамены, работали федеральные инспекторы, общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Результаты экзаменов будут объявлены участникам не позднее 13 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в России прошел досрочный ЕГЭ-2016 по литературе и географии. 30 марта учащиеся сдавали досрочный ЕГЭ по обществознанию, 25 марта — по русскому языку, 23 марта — по информатике и истории. 21 марта — по математике.

Напомним, досрочный период ЕГЭ-2016 проходит с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. Экзамены в основной период состоятся с 27 мая по 30 июня.