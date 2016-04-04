Санкт-Петербург, 4 апреля, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Вчера, 3 апреля, в музее сновидений Зигмунда Фрейда состоялось открытие выставки «Изобретение воспоминаний», где были представлены работы трёх южнокорейских художников.

Павел Проскурня Адель Ким, приглашенный куратор выставки «Изобретение воспоминаний»

Музей сновидений начинается с его коридора, в котором выставлены работы южнокорейского фотографа Юн Тхэчжун. Фотографии неокончательно оттаявших объектов на белых стенах завлекали вглубь музея — работа за работой, история за историей, и вот уже вход в первый зал. Людей в небольшом пространстве оказалось много. Неловкое «извините» и «позвольте», чтобы сделать больше трех шагов. Не успеваешь полностью сориентироваться в пространстве, как начинается приветственная речь.

Павел Проскурня Луд символического. Экспонат выставки работ Юн Тхэчжун «Вес раскаяния»

«Корея уже давно встала на путь к модернизации, как многие другие азиатские страны. Но по тем или иным причинам о том, что происходит сейчас в поле современного искусства, практически нет никакой информации. Я надеюсь, что эта выставка поможет вам хотя бы немного составить впечатление о том, какие есть замечательные, интересные художники» — объяснила Елизавета Зельдина, один из организаторов выставки — куратор и экскурсовод музея сновидений.

Сразу после благодарственных слов с речью выступил генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Ли Джин Хён. В своей речи он поблагодарил организаторов за проведение данного мероприятия и заметил, что эта выставка не только поможет петербуржцам познакомиться с современным корейским искусством, но и послужит расширению их общих представлений о корейском искусстве и о Корее.

Приглашенные кураторы и организаторы выставки Адель Ким и Дарья Черкашина тоже произнесли благодарственные слова. После чего все были призваны к знакомству и обсуждению работ.

На выставке «Изобретение воспоминаний» представлены работы трех художников: Юн Тхэчжун, Но Санхо и Ким Унён. В основе экспозиции работы, которые затрагивали тему памяти, ее изменчивости и субъективности. Проблемы искажения воспоминаний занимали важное место в сочинениях Зигмунда Фрейда, так музей и выставка как нельзя лучше подходили друг другу. Расположение комнат в музее удивительно сочеталось с разной формой интерпретации художниками своих идей: белый коридор занимают фотографии, светлый зал — картины с историями, темный зал — видео.

«Мне кажется, что в здесь не стоит делать упор на фотографии или видео, потому что в данном случае это смотрится очень комплексно. То есть у нас не было идеи привезти фотографии или видео, или живопись, мы хотели показать сами работы, саму идею художников, которые уже могут реализовать её как угодно. Именно это нас интересовало и привлекало больше всего — мысль и как ее интерпретирует художник» — говорит Дарья Черкашина, приглашенный куратор.

На белых стенах коридора Юн Тхэчжун представил серию фотографий «Вес раскаяния». На фотографиях запечатлены предметы, которые у фотографа ассоциируются с важными для него моментами. Однако эти предметы были заморожены и на снимках только начинают оттаивать, неизбежно подвергаясь деформации. Таким образом, художник констатирует невозможность удержать воспоминания неизменными.

Но Санхо представил серию «Ежедневные рассказы», которая состоит из картин и историй, где реальность переплетается с вымыслом. Ежедневно художник создавал по одному визуальному повествованию. Изображения, найденные в сети, он переносил на лист при помощи копировальной бумаги, добавлял детали и завершал работу в технике акварели. Также художник собирал рассказы знакомых и незнакомых ему людей, и, отделяя их от первоисточников, создавал абсолютно новое повествование. Но Санхо построил корпус бессознательного на основе действительных, искаженных и вымышленных воспоминаний и видений. На выставке рядом с картинами уместно расположился текст, позволяя взгляду бесконечно «прыгать» с одного на другое. С прозы на картины. С реальности, переплетенной с вымыслом, на вымысел, переплетенный с реальностью.

Ким Унён представил видео «История снов», где также обращается к бессознательному состоянию. В видео исследуется феномен гипноза, облачаются в форму содержание и образы, которые возникают в этом состоянии. Огромное количество информации в современном мире препятствует достаточному осмыслению воспринимаемого потока. Возможно, во время гипноза человек переживает воспроизведение потока случайно увиденных им изображений, схваченных с экрана телевизора, монитора компьютера и так далее. Посмотреть видео можно было, не отвлекаясь на всё остальное, в тёмном зале были стулья и тишина других посетителей.

«В современном искусстве не так важно, в каком именно жанре вы работаете. Важно, какую идею вы вкладываете, как вы это трактуете и как вы это воплощаете. То есть не столько средства, сколько идея. И для нас было очень важно сказать, что не так уж сильно различается художественный мир современной Кореи, России и любой другой страны мира, поскольку наша современная реальность уже достаточно глобализированна» — отметила Адель Ким.