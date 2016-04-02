Барнаул, 2 апреля, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Восстановительные работы на жилых домах квартала 2011 в Барнауле завершены. Об этом со ссылкой на штаб ГО и ЧС администрации Индустриального района Барнаула сообщает сегодня, 2 апреля, пресс-центр городской мэрии.

видеокадр программы «Вести-Алтай» В Барнауле паводковыми водами подтопило подвалы и машины

Отмечается, что последствия затопления подвалов паводковыми водами коммунальщики устраняли всю минувшую ночь.

«В доме по ул. Солнечная поляна, 111 в 1.50 было подано электричество, к 4.00 — тепло. В подвальных помещениях дома по ул. Взлетная, 58 к 24.00 завершены работы по откачке воды. Проводится проверка оборудования и насосов, подвергшихся затоплению, на наличие влаги и конденсата», — поясняет пресс-центр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первая волна паводка принесла барнаульскому коммунальному хозяйству немало хлопот. Подтопление технических помещений в квартале 2011 произошло накануне ночью. Помимо подвалов, волна вешних вод затопила несколько припаркованных возле домов автомобилей.

«Новостройки на окраине начало подтапливать около часа ночи 1 апреля — несмотря на дамбу из песка, вода с улицы Просторной пошла за Павловский тракт, а оттуда перелилась с Власихинской на жилые кварталы. Аварийные службы экстренно отключили свет и теплоснабжение, так как насосы стоят в затопленных подвалах. Ночью на парковке было около 30 машин, большинство вытащили полицейским УАЗиком», — сообщили корреспонденты программы «Вести-Алтай».