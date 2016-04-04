Чебоксары, 4 апреля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. В столице Чувашии в этом году планируется завершить два крупных дорожных объекта — первую очередь Московского моста и транспортную развязку по пр. Айги — ул. Ю.Фучика. Если мостовики наверстали отставание, и основной вопрос для властей — где найти 200 млн рублей, то на объект в районе Сугутского деньги есть, но объект может сохранить статус долгостроя. Сами подрядчики на объектах в первую очередь ставили вопрос финансирования, что вызвало жёсткую критику со стороны премьера Чувашии Ивана Моторина в адрес министра транспорта Владимира Доброхотова, которому было поручено на следующей неделе решить вопрос с перечислением средств, заложенных в бюджете региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Дорожные работы

На объектах побывал правительственный десант, сначала осмотрев ход работ на Московском мосту: делегация пробыла на стройке порядка 15 минут, убедившись у генподрядчика, что проблем пока нет — совместно с администрацией Чебоксар всё решается конструктивно и в оперативном порядке. Единственный вопрос касался финансирования: было отмечено, что не хватает порядка 200 млн рублей, которые планируется направить из средств Дорожного фонда, либо за счёт перераспределения 610,6 млн федеральных средств, которые поступят в 2016 году в рамках подготовки к празднованию 550-летия Чебоксар и 100-летия Чувашии. В настоящее время работы на объекте ведутся без отставания от графика.

Отметим, реконструкция Московского моста началась в 2015 году. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Пелискер» (г. Москва), субподрядные организации — ООО «Основания мостов», ООО «Авангард» (устройство буронабивных свай), ООО «СтройКрафт» (водоотведение, ливневая канализация, водопровод, очистные сооружения).

Московский мост в Чебоксарах, соединяющий северо-западный район столицы с центром, эксплуатируется с 1966 года. Вопрос реконструкции перезрел настолько, что из уст в уста пересказывалась легенда, что сами дорожные строители запрещали членам своей семьи ездить по нему. Здесь не раз проваливалось дорожное полотно. В июне 2014 года на Московском мосту после ливней образовалась яма площадью 9×3 м глубиной 4 метра — её засыпали. В 2012 году в результате продолжительных ливней смыло часть грунта под мостом.

Новый мост планируется ввести в эксплуатацию в конце 2016 года, затем приступить к реконструкции действующего моста (через демонтаж балок пролётного строения, стоек опор и усиление фундаментов опор моста). Таким образом, в городе появятся два автономных моста, которые позволят разгрузить один из наиболее напряжённых дорожных участков. Кроме того, запланировано строительство путепровода, уширение автомобильной дороги на подходах к мосту и перенос инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства.

Общая сумма контракта составила 1,569 млрд рублей, из них строительство второго моста оценивается в 900 млн рублей. Из федерального бюджета в этом году будет выделено 240 млн рублей. По итогам 2015 года объём выполненных работ на объекте составил 182,4 млн рублей, из них профинансировано 179,5 млн рублей (98 млн рублей из средств федерального бюджета, 67,5 млн и 14 млн — из регионального и муниципального бюджетов). По состоянию на 30 марта 2016 года, компания «Пелискер» предъявила акты выполненных работ на сумму 33 млн рублей.

Настоящее шоу развернулось при обсуждении хода строительства транспортной развязки пр. Айги — ул. Ю. Фучика (в районе Сугутского моста). На этой развязке, судя по всему, не скоро ждать развязки — участники дорожного строительства обвиняли друг друга. Власти констатировали, что за три последних месяца на объекте мало что изменилось. И совершенно обыденно звучали слова «склоки», «идиотизм», «ни хрена», «дурдом», «сумасшествие», «забодали», «цирк», «шаляй-валяй», «враньё», «подам в суд».

«Город ничего не делает, поэтому не строится», — сразу пошёл в наступление генеральный директор ООО «СУОР» Владимир Ермолаев, начав с отсутствия карьера для вывоза грунта, не снесённых ветхих домов, которые «мешают работать прорабам» и переносу сетей. «Перенос сетей не мешает. Нормальные исполнители зимой бы всё сделали, сейчас в грязи тяжелее работать. Сами дождались этой погоды, теперь рассуждаете», — снял критику в адрес города Иван Моторин.

Тогда вопрос был переведён в финансовую плоскость, на что было замечено, что они заложены в полном объёме. Был поднят и ряд других вопросов, вызвавших бурную реакцию у участников и взаимные обвинения. Доспорились до того, что пришлось поднимать контракт и публично его зачитывать. «Вы чего как бюрократы работаете? Один отправил, другой ему замечание пишет, третий спорит. Сами контракт, я так понимаю, до конца не читали. До смешного доходит», — распылялся премьер, напомнив, что объект строители обещали сдать ко Дню Республики, но сейчас речь даже не о строительстве, а об организационных вопросах. Обращаясь к Ермолаеву, премьер и вовсе взорвался: «На любом объекте, где вы есть, — постоянно спор и склоки. Честно говоря, по пустым, мелким вопросам».

«Да, мы конфликтуем, чтобы добиться успеха, чтобы работали», — сорвался Владимир Ермолаев. И снова пожаловался, на этот раз на то, что «до сих пор нет проекта», а проектный институт «не даёт проект», потому что ему не платит мэрия Чебоксар. Директор управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов пояснил, что не согласны с выставленной суммой более чем в 2 млн рублей за скорректированный проект, на днях в ходе переговоров цена была снижена.

«Почти по всем проектам корректировка идёт до последнего, условно говоря. У нас Ледовый дворец введён, но полностью откорректированного проекта нет», — заметил Иван Моторин. И привёл в качестве примера строительство дорог по пр. И. Яковлева и ул. К. Воробьевых, где в проекты изменения вносились, условно говоря, «с колёс», подрядчик подключал свою проектную группу. «Дурдом был, я считал, на Ивана Яковлева, на К. Воробьевых, но дурдом здесь», — многозначительно вздохнул премьер.

Был даже поднят вопрос о судебном продолжении дискуссий, который, впрочем, тут же угас. «Из разговоров понял, в июне вы его не сдадите. Простейшие вопросы, условно говоря, решить не можете», — констатировал премьер, подчеркнув, что «в первую очередь вопросы к генеральному подрядчику». И предупредив, что при таких темпах работ средства на строительство дороги могут быть переброшены на Московский мост.

Отметим, что часть дороги по проспекту Геннадия Айги была построена еще в 2008 году, дорога будет достроена и дополнена развязкой. Магистраль протяжённостью почти 3 км станет ключевой для строящегося микрорайона «Богданка"-"Садовый». Строительство развязки пр. Айги — ул. Ю. Фучика началось в 2015 году, цена контракта составила 350 млн рублей. По состоянию на 29 марта, приняты акты выполненных работ на общую сумму 8,46 млн рублей, объём финансирования составил 70,6 млн рублей.

Ранее заявлялось, что дорога будет открыта в июне 2016 года, срок завершения контракта — декабрь 2016 года.