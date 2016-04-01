Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. София Коппола переснимет «Обманутого» Дона Сигела 1971. Об этом 29 марта сообщило американское издание Variety. В ремейке сыграют Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.

Цитата из к/ф «Обманутый». реж Дон Сигел. 1971. США Больной в постеле

Мелодраматический военный триллер «Обманутый» рассказывает историю солдата, попавшего после ранения в ходе гражданской войны в школу-интернат, где за ним ухаживает женский коллектив. Главную роль Джона Мак-Берни в фильме исполнил пятикратный обладатель премии «Оскар» Клинт Иствуд.

Известно, что в новом фильме Кирстен Данст станет одним из учителей, а Николь Кидман исполнит роль директора школы. Кто сыграет главную роль солдата, пока не известно.

Справка ИА REGNUM:

София Коппола — дочь известного режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы — буквально выросла на съёмочной площадке. В фильме «Крёстный отец» 1972 она исполнила эпизодическую роль ребёнка в сцене крещения, сыграла маленькую девочку в Копполовском «Изгое» 1983, Донну в «Бойцовой рыбке», стала Мэри Корлеоне в «Крёстном отец 3» 1990.

С 1998 года самостоятельно снимает фильмы. Известна своими картинами «Девственницы-самоубийцы» 1999 с Кирстен Данст (Премия канала «MTV» за лучший режиссёрский дебют), «Трудности перевода» 2004 («Оскар» в номинации оригинальный сценарий и три премии «Золотой глобус», в том числе за «Лучшую картину»), «Где-то» 2010 («Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за лучший фильм года). Сегодня в фильмографии Софии Копполы 7 фильмов, последним из которых стала музыкальная комедия «Очень Мюрреевское Рождество» 2015, где Билл Мюррей сыграл самого себя.