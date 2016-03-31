Минск, 31 марта, 2016, 22:15 — ИА Регнум. За совершение хулиганских действий сексуального характера сотрудниками отдела департамента охраны Советского района Минска задержан 37-летний ранее неоднократно судимый минчанин, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

«В милицию поступил звонок от женщины, которая рассказала о том, что несколько минут назад с ней в лифтовой кабине одного из подъездов жилого дома, расположенного по Логойскому тракту, ехал мужчина. Во время движения лифта мужчина внезапно расстегнул брюки и продемонстрировал ей свои половые органы. После того, как двери лифтовой кабины открылись на одном из этажей, злоумышленник скрылся», — сообщили подробности минские милиционеры.

Злодей был быстро задержан — «в считанные минуты», что говорит о напрасном злопыхательстве оппозиционеров, критикующих Александра Лукашенко за огромные расходы на МВД. Если бы не лидерство Белоруссии по количеству милиции на душу населения, то поиск сексуального хулигана мог бы составить часы и даже дни.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина уже ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — сообщил замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Сергей Якубель. — В настоящий момент есть основания полагать, что он причастен к совершению аналогичных действий в отношении иных граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта гостелевидение Белоруссии проинформировало со ссылкой на пресс-службу российского продюсерского центра Виктора Дробыша: «Участник «Евровидения 2016» от Белоруссии Ivan планирует спеть голым и вывести на сцену живых волков». Белорусское госинформагентство БелТА также сообщило (со ссылкой на LifeNews) о том, что «Александр Иванов, известный также как Ivan, может выйти на сцену обнаженным и с волками». В свою очередь печатный органа Администрации президента Белоруссии — газета «Советская Белоруссия», со ссылкой на Белтелерадиокомпанию проинформировала: «Новость о том, что белорусский представитель на «Евровидении — 2016» IVAN (Александр Иванов) выйдет на стокгольмскую сцену обнаженным и выведет на сцену живых волков, сегодня взбудоражившая интернет, не соответствует действительности». Однако спустя несколько дней в интернете были опубликованы фотографии полуголого белорусского гражданина, а затем и видеозапись репетиции, где 21-летний протеже белорусских чиновников снимается с собаками абсолютно голым. На официальном канале Иванова также опубликовано видео, на котором он обнажается перед женщиной. Вероятно, это лучшее, что пришло в голову его продюсеру и тем, кто выделил на всё это деньги белорусских налогоплательщиков.