Санкт-Петербург, 31 марта, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Во врача-уролога и муниципального депутата Бахтияра Адхамова в Петербурге произвели не менее шести выстрелов, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

finokrug.spb.ru Бахтияр Адхамов

По данным следствия, вооруженное нападение на медика произошло около 17 часов прямо у поликлиники на улице Васенко в Калининском районе, где работает пострадавший.

«Неизвестный преступник произвел не менее 6 выстрелов из неустановленного оружия (…) после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший госпитализирован в Военно-медицинскую академию, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По данным СМИ, огонь по врачу велся из травматического пистолета. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ведется осмотр места происшествия, идут допросы свидетелей и очевидцев, назначены экспертизы, начат розыск преступника и его возможных сообщников. Расследование уголовного дела продолжается.

Врач Бахтияр Адхамов также является муниципальным депутатом МО «Финляндский округ». Однако его коллеги по муниципалитету не видят в случившемся политической подоплеки и говорят о том, что Адхамов является неконфликтным человеком.

Согласно биографии на сайте МО «Финляндский округ», Бахтияр Адхамов родился в городе Кзыл-Орда Казахской ССР 11 июля 1971 года в семье рабочих. В 1997 году окончил Военно-медицинскую академию в Петербурге. Имеет специальности хирурга и уролога.

С 1998 года и по настоящее время работает врачом-урологом в ГБУЗ городская поликлиника № 54. В 2009 году избран депутатом муниципального образования «Финляндский округ». В 2011 году окончил Северо-Западную Академию госслужбы по специальности «юриспруденция». С марта 2014 года работает преподавателем в Военно-медицинской академии. Женат, воспитывает двоих сыновей.