Мурманск, 31 марта, 2016, 21:16 — ИА Регнум. В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в ООО «Полярная Звезда» «МТФ Полярная Звезда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Николай Рябов. Рабочие

Напомним, на предприятии имеется задолженность по заработной плате перед 94 работниками на сумму почти 7 млн. рублей.

«Впервые организация попала в поле зрение прокуратуры в октябре 2015 года, в связи с поступлением жалоб работников о наличии задолженности по выплате зарплаты, налогов и взносов в фонды социального страхования», — отметили в ведомстве.

Виновные неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности, добавили в прокуратуре. По постановлениям прокурора руководство организации и юридическое лицо 6 раз привлекалось к ответственности за нарушение трудового законодательства. В итоге в отношении директора ООО «Полярная Звезда» Александра Ильина возбуждено уголовное дело по части статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев».

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года представителями ООО «Полярная звезда» были озвучены намерения о сохранении сельскохозяйственного производства и погашении сложившейся задолженности по заработной плате в течение месяца.