Киев, 31 марта, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что не планирует возобновлять закупки газа у российского «Газпрома» с 1 апреля 2016 года из-за невыгодной для Украины цены на голубое топливо. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает пресс-служба компании.

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Сообщается, что «НАК «Нафтогаз Украины» не будет возобновлять закупку газа у ПАО «Газпром» с 1 апреля текущего года, так как цена газ, которую предлагает российская компания на II квартал 2016 года выше предложения европейских поставщиков «Нафтогаза».

Также уточняется, что «Газпром» отказался продлевать действие «зимнего пакета» скидок, который был предоставлен в рамках переходных условий закупок российского голубого топлива для Украины.

«Нафтогаз» подчеркивает, что остается открытым для переговоров «по приведению условий закупки российского газа к рыночным».

Что касается поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины, то «Нафтогаз» обязуется осуществлять транзит бесперебойно в соответствии с действующим законодательством и условиями контракта между сторонами.