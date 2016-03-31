Киев, 31 марта, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко занял шестое место в рейтинге самых богатых украинских граждан по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован сегодня, 31 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Первое место сохранил бизнесмен Ринат Ахметов. Его капитал оценивается в $2,3 млрд на втором месте Игорь Коломойский с $1,3 млрд. Третье место занял Геннадий Боголюбов у которого также $1,3 млрд.

На четвертом месте Виктор Пинчук. Его состояние Forbes оценивает в $1,2 млрд. Пятерку лидеров замыкает Юрий Косюк с $1 млрд

Президент Украины Порошенко находится на шестом месте. Его капитал Forbes оценивает в $853 млн. За год состояние Порошенко выросло на $100 млн.

Активы украинского президента довольно разнообразны. Его основной актив — кондитерская корпорация Roshen, которую он передал в «слепой траст». Также он владеет Международным инвестиционным банком и является бенифициаром холдинга «Укрпроминвест-Агро».

Кроме того, в собственности Порошенко ряд активов в машиностроительной, судостроительной, автомобильной и крахмальной отраслях. также Порошенко владеет несколькими национальными и региональными телерадиокомпаниями.