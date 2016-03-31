Пекин, 31 марта, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Министерство обороны КНР предостерегает ВМФ США от курсирования вблизи морских границ Китая и выражает проест в связи с филиппино-американским соглашением, передает Франс Пресс.

Советский плакат «Фразы и... базы». 1952

«Что касается кораблей США, которые приближаются, я только могу предложить им быть начеку», — заявил на брифинге пресс-секретарь минобороны Янг Юджун.

Относительно договора о размещении американских солдат на 5 военных базах Филиппин он заметил: «Усиление военных альянсов — отражение мышления (времен) Холодной войны». По его мнению, это является регрессом, когда новый тренд направлен на «мир, сотрудничество и кооперацию», добавив, что военная кооперация «не должна подрывать интересов третьей стороны».

«Сейчас США вернулись и укрепляют свое военное присутствие в регионе, стимулируя милитаризацию Южно-Китайского моря», — считает пресс-секретарь.