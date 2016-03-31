Вашингтон, 31 марта, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Соединенные Штаты закладывают фундамент для того, чтобы легализовать торговлю Ирана в долларах, пишет Agence France-Presse со ссылкой на американских экспертов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бросок

«Мы должны осознавать риск того, что чрезмерное применение санкций может подорвать нашу лидирующую роль в мировой экономике, а также эффективность самих наших санкций», — заявил ранее министр финансов США Джейкоб Лью в Фонде Карнеги. Он считает, что Вашингтон должен быть готовым к тому, чтобы ослабить санкции против Тегерана.

Эксперт Фонда защиты демократий Марк Дубровитц отметил, что высказывания главы казначейства указывают на то, что администрация президента Барака Обамы готовит «большие уступки Ирану». «Мне представляется ясным, что администрация серьезно рассматривает возможность предоставления Ирану доступа к использованию долларов США для бизнес-операций», — рассказал он агентству AFP.

Некоторые американские специалисты по Ближнему Востоку настроены менее оптимистично. Директор Вашингтонского института Патрик Клаусон считает, что комментарии главы минфина связаны с внуриполитической борьбой в Конгрессе США. Смягчение санкций против Ирана едва ли возможно для администрации Обамы, полагает он. По мнению Клаусона, замечания Лью сделаны с тем, чтобы не вводить новых санкций, а не для снятия существующих.