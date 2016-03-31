Вашингтон, 31 марта, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко высказался против предложения разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Соответствующее заявление Порошенко сделал сегодня, 31 марта, в Вашингтоне на полях саммита по ядерной безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Во время встречи с представителями украинской общины в США Порошенко заявил: «Рада не поддержит этот законопроект. Давайте не будем это даже обсуждать».

Порошенко подчеркнул, что не имеет никакого отношения к инициативе разрыва дипломатический отношений с Россией. Он напомнил, что это инициатива нескольких депутатов и не более того. «Наш мирный план — это имплементация Минских договоренностей», — отметил президент Украины.

Напомним, накануне комитет по иностранным дела Верховной рады одобрил разрыв дипотношений с Российской Федерацией. Однако сегодня появилась информация, что комитет собирается пересмотреть свое решение, так как один из его членов якобы не понял, какой именно вопрос поставлен на голосование.

Авторами проекта постановления о разрыве дипотношений с Россией являются: внефракционный депутат Владимир Парасюк, члены фракции Радикальной партии Оксана Корчинская и Юрий Богдан-Шухевич, а также представитель «Блока Петра Порошенко» Олег Петренко.