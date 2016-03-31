Санкт-Петербург, 31 марта, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Врача, являющегося муниципальным депутатом, ранил неизвестный преступник в Калининском районе Петербурга. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Adrian Clark Стетоскоп

Первыми о случившемся написали очевидцы в популярной городской группе в соцсети. По их словам, выстрелы раздались около 17:30 31 марта.

«В Калининском районе. Ул. Васенко напротив 54 поликлиники. Стреляли в уролога поликлиники. Уролога госпитализировали. Участок оцеплен. Работает группа (…) Две кареты скорой помощи и полиция», — написали петербуржцы.

Позже издание «Фонтанка.ру» сообщило, что на улице Васенко стреляли во врача Бахтияра Адхамова, который, помимо врачебной практики, является депутатом муниципального совета «Финляндского округа» от «Единой России» и преподает в Военно-медицинской академии.

По данным источника, Адхамов после приема посетителей в 54-й поликлинике вышел на улицу, где его уже поджидал преступник. Он произвел несколько выстрелов во врача. Тип оружия не уточняется.

По данным городского телеканала Life78, врач получил ранения в область живота и конечностей. Его госпитализировали на скорой помощи в Военно-медицинскую академию.