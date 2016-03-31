Минск, 31 марта, 2016, 19:01 — ИА Регнум. В Минске 31 марта проходят белорусско-украинские консультации по межправительственному соглашению о безвизовых поездках граждан от 12 июня 2009 года, сообщил на брифинге в Минске пресс-секретарь МИД РБ Дмитрий Мирончик.

bykvu.com Украинский паспорт

Чиновники постсоветских республик обсуждают вопросы применения данного соглашения и его корректировки в части перечня действительных документов для въезда-выезда, следования транзитом и нахождения граждан Украины в Белоруссии. По словам Мирончика, «необходимость такой корректировки обусловлена унификацией предъявляемых к проездным документам требований в соответствии с нормами ИКАО и совершенствованием порядка пересечения государственной границы Республики Беларусь».

«Практика применения упомянутого соглашения свидетельствует, что большинство граждан Украины используют для пересечения белорусско-украинской границы внутренний паспорт гражданина Украины. Данные паспорта не соответствуют требованиям международных стандартов (ИКАО), а также имеют слабые степени защиты от подделок, — сообщил Мирончик. — Из-за отсутствия во внутреннем паспорте гражданина Украины машиносчитываемой зоны, внесение сведений о его владельце осуществляется пограничными службами Республики Беларусь исключительно в ручном режиме, что негативно влияет на пропускную способность действующих на белорусско-украинской границе пунктов пропуска, качество обслуживания населения, приводит к задержкам оформления транспортных средств».

Дипломат отметил, что введение новыми властями Украины взамен паспортов на бумажном носителе пластиковых карточек с бесконтактным электронным носителем и без такого носителя не предполагалось сторонами при подписании в 2009 году упомянутого соглашения. Мирончик подчеркнул: «В этой связи введенный украинской стороной с 1 января 2016 г. внутренний паспорт нового образца не рассматривается белорусской стороной в качестве документа, действительного для пересечения границы. Этот вопрос предполагается подробно обсудить на консультациях сегодня в Минске».

«Естественно, мы не будем предлагать нашим украинским коллегам вернуться к паспортам старого образца, — сказал Мирончик, отвечая на вопросы журналистов. — Также из-за того, что эти паспорта не соответствуют нормам IКАО, как я уже говорил. У них нет машиносчитываемой зоны, а это — «прошлый век».

Он отметил также, что соглашение о безвизовых поездках граждан двух постсоветских республик «предусматривает ряд возможностей для посещения белорусами Украины и украинцами Белоруссии на основании разного рода документов». В их числе — внутренние паспорта старого образца и паспорта, которые предназначены для поездок за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гостаможкомитет Белоруссии разъяснял позицию официального Минска о неприемлемости предъявления гражданами Украины пластиковых карточек вместо обычного паспорта при пересечении белорусской границы. Киевские власти, в свою очередь, настаивали на том, что такие карточки вполне соответствуют нормам ЕС и должны признаваться как паспорта. На самом деле такой «паспорт» можно предъявит при входе в украинский кинотеатр как подтверждение возможности посещения сеанса «для взрослых».