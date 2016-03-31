Вашингтон, 31 марта, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в игнорировании призывов Анкары о совместной борьбе против экстремизма и обмене разведданными, передает Франс Пресс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

«Западные страны оставили нас в одиночестве. Наши ожидания об обмене разведывательными данными никогда не были услышаны», — рассказал Эрдоган в интервью CNN.

«Мы призывали страны к совместной позиции против терроризма, и многим из стран — членов ЕС, кажется, не удалось оценить этот призыв с тем достоинством, которого он заслуживает», — добавил он.

Президент еще раз напомнил о том, что Турция ранее передавала информацию об одном из террористов, организовавших нападения на метро и аэропорт Брюсселя: «Ни голландцы, ни бельгийцы, по-видимому, не поняли, что представляют собой террористы».