Москва, 31 марта, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах для СМИ за распространение недостоверной информации о погоде внес в Госдуму депутат Сергей Иванов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Штрафы предусматриваются в размере от 1 тыс. до 20 тыс. рублей, в зависимости от величины ошибки в градусах Цельсия.

Клод Моне. Тихая погода. Фекан. 1881

При этом «распространение средствами массовой информации прогноза погоды, содержащего недостоверные сведения об атмосферных явлениях (дождь, снег, град, гололед, туман) и ветре, влечет обязательные работы по устранению последствий не предсказанных атмосферных явлений на срок до пятидесяти часов», следует из текста законопроекта.

Отметим, что в случае принятия закон вступает в силу с 1 апреля 2017 года.

«Недостоверные сведения о погоде наносят материальный вред имуществу граждан и государству. В частности, порча одежды и обуви, предназначенной для использования в других температурно-климатических условиях, частичная или полная гибель урожая на садовых участках оставленного без укрытия под осадками или на внезапном морозе», — приводит аргументы для поддержки инициативы Иванов.